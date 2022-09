Samsung Electronics: annunciata nuova strategia per l’ambiente e l’RE100 (Di martedì 20 settembre 2022) Samsung Electronics annuncia una nuova strategia per l’ambiente e l’adesione all’RE100 con l’obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050 L’azienda Samsung ha annunciato la propria adesione all’iniziativa RE100 con l’obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050. Lo scopo è quello dello sviluppo di prodotti efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse impiegate, per abilitare i consumatori a uno stile di vita sostenibile. Tutto ciò con investimenti e sviluppo di tecnologie per un pianeta migliore; applicazione delle tecnologie carbon capture e clean air. Dettagli sulla nova strategia di Samsung per l’ambiente e sull’RE100 Samsung Electronics ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 settembre 2022)annuncia unapere l’adesione alcon l’obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050 L’aziendaha annunciato la propria adesione all’iniziativa RE100 con l’obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050. Lo scopo è quello dello sviluppo di prodotti efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse impiegate, per abilitare i consumatori a uno stile di vita sostenibile. Tutto ciò con investimenti e sviluppo di tecnologie per un pianeta migliore; applicazione delle tecnologie carbon capture e clean air. Dettagli sulla novadipere sul...

