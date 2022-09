Sampdoria, Giampaolo confermato in panchina: ultima chance contro il Monza (Di martedì 20 settembre 2022) La Sampdoria, dopo un lunghissimo consiglio d’amministrazione di quasi nove ore, ha deciso di confermare Marco Giampaolo in panchina. Il tecnico, che oggi ha avuto un confronto con la squadra, avrà un’ultima chance nella partita contro il Monza, in programma dopo la sosta: in caso di ulteriore sconfitta l’addio sarebbe quasi certo. Il Cda societario avrebbe valutato molti scenari, tra i quali anche la pista più economica che porta a Roberto D’Aversa, già a libro paga dopo l’esonero dello scorso anno. Giampaolo, dunque, resta appeso ad un filo… SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) La, dopo un lunghissimo consiglio d’amministrazione di quasi nove ore, ha deciso di confermare Marcoin. Il tecnico, che oggi ha avuto un confronto con la squadra, avrà un’nella partitail, in programma dopo la sosta: in caso di ulteriore sconfitta l’addio sarebbe quasi certo. Il Cda societario avrebbe valutato molti scenari, tra i quali anche la pista più economica che porta a Roberto D’Aversa, già a libro paga dopo l’esonero dello scorso anno., dunque, resta appeso ad un filo… SportFace.

