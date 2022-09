valmar90940531 : @Antolife12 Dybala è un tesserato della Roma e una partita come quella di oggi la salti solo se sei infortunato. Se… - Favoletta1982 : Ma un arbitro di #Padova può dare quel che merita la Roma? Da inizio partita senza i tre gialli ha fatto capire com… - se__telefoNANDO : @MilanMagnum @supporter_roma Ma perché parlate se non sapete le cose? Abraham è entrato al 75° perché se avesse fat… - Monik_in_fabula : @roma_passione Eh in giro, salti l’orario adatto salti il pranzo… capita! Ma ora ho famissima ?? - SaverioTolomeo : @EnzoCherici @OfficialASRoma @SerieA Pellegrini é un buon giocatore, purtroppo qualcuno pensa che lui possa essere… -

SerieANews

... amministratore delegato che per un paio d'anni è mancato alla Juve, a Milano fa i tripli...e Lazio sono sulla medesima altalena a bilanciere, sale una scende l'altra e Il Milan rimane ...L'idea di politica che avevamo in testa è rimasta la stessa fin dal primo incontro con Cesa a. ... Chi oggi fa imortali per metterci in cattiva luce (con scarsi risultati) sono le stesse ... Roma, salti di gioia per i tifosi: l'annuncio social è una manna dal cielo Tra gli assenti nel raduno della Nazionale a Coverciano, spicca quella di Nicolò Zaniolo. Come riportato da Sky, l'esterno giallorosso si aspettava la chiamata di Roberto Mancini per le partite di Nat ...L'Inter sta attraversando uno dei momenti più duri delle ultime stagioni e Romelu Lukaku non vede l'ora di dare il suo contributo. Fermo dal 28 agosto per una distrazione ai flessori della coscia sini ...