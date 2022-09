Risveglio freddo sull’Italia | cosa dice il meteo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Settimana anticiclonica, ma con temperature fredde specie al mattino. Le minime caleranno ancora fino a venerdì con valori 7-8°C sotto la media del periodo, soprattutto in montagna e nelle zone interne; lungo le coste i valori saranno mitigati dal mare ancora caldo. Durante il giorno le massime subiranno gli effetti di un soleggiamento ancora in parte estivo e non mancheranno massime di 25°C al Centro-Nord con picchi di 30°C in Sicilia e Calabria. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma che dovremo vestirci a strati con vari indumenti che potremo togliere via via durante la giornata, passando da minime sotto i 10°C a massime ancora simil-estive. Il cielo come si comporterà in questa fase frizzantina dal punto di vista termico? Avremo sul fianco orientale della Penisola qualche incertezza con possibili brevi ...