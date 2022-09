Proteste in Iran per Mahsa Amini, l’emittente Cnn: «Cinque manifestanti uccisi» (Di martedì 20 settembre 2022) Sono Cinque le persone uccise dalle forze di sicurezza Iraniane durante le Proteste per la morte di Mahsa Amini, una donna di 22 anni, uccisa il 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata e pestata a morte dalla polizia religiosa perché non avrebbe indossato correttamente l’Hijab, obbligatorio per tutte le donne Iraniane a partire dall’età di sette anni. A riportarlo è l’emittente televisiva americana Cnn citando la Hengaw Organization For Human Rights, un’organizzazione – registrata in Norvegia – che monitora le violazioni dei diritti umani in Iran. Le vittime, continua l’organizzazione, «sono state uccise da colpi di arma da fuoco durante le manifestazioni nella regione curda dell’Iran, di cui era originaria la giovane. ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Sonole persone uccise dalle forze di sicurezzaiane durante leper la morte di, una donna di 22 anni, uccisa il 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata e pestata a morte dalla polizia religiosa perché non avrebbe indossato correttamente l’Hijab, obbligatorio per tutte le donneiane a partire dall’età di sette anni. A riportarlo ètelevisiva americana Cnn citando la Hengaw Organization For Human Rights, un’organizzazione – registrata in Norvegia – che monitora le violazioni dei diritti umani in. Le vittime, continua l’organizzazione, «sono state uccise da colpi di arma da fuoco durante le manifestazioni nella regione curda dell’, di cui era originaria la giovane. ...

