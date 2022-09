“Potrei avere un altro figlio affetto da autismo?” (Di martedì 20 settembre 2022) Buongiorno, nel 2020 tramite una visita mi dissero che mio figlio doveva fare psicomotricità e logopedia perché, visti i suoi comportamenti, poteva trattarsi di autismo. L’Array-CGH fatto a mio figlio ha evidenziato una duplicazione del 15q26 che non è stata associata a sindromi genetiche, ma a quel punto dovevamo fare anche noi genitori i test genetici per vedere se, ovviamente, il caso di nostro figlio fosse associato a noi o insorto de novo. Nel 2022 abbiamo anche noi genitori eseguito un Array-CGH che, nelle conclusioni diagnostiche, ha evidenziato dalla parte materna una delezione nella regione 20p12.1 contenente parte del gene MACROD2. Mentre nel Array-CGH del papà e risultata una delezione 3p22.3 ampia 66kb e una delezione nella regione 9p 24.1 ampia 37kb, entrambe di significato incerto. E nelle note c’è ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 20 settembre 2022) Buongiorno, nel 2020 tramite una visita mi dissero che miodoveva fare psicomotricità e logopedia perché, visti i suoi comportamenti, poteva trattarsi di. L’Array-CGH fatto a mioha evidenziato una duplicazione del 15q26 che non è stata associata a sindromi genetiche, ma a quel punto dovevamo fare anche noi genitori i test genetici per vedere se, ovviamente, il caso di nostrofosse associato a noi o insorto de novo. Nel 2022 abbiamo anche noi genitori eseguito un Array-CGH che, nelle conclusioni diagnostiche, ha evidenziato dalla parte materna una delezione nella regione 20p12.1 contenente parte del gene MACROD2. Mentre nel Array-CGH del papà e risultata una delezione 3p22.3 ampia 66kb e una delezione nella regione 9p 24.1 ampia 37kb, entrambe di significato incerto. E nelle note c’è ...

