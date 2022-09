Padova: entra all’Ikea e svanisce nel nulla. Non c’è traccia della 27enne (Di martedì 20 settembre 2022) Un episodio che sembra incredibile, non ancora risolto: una 27enne, Mariam Zaouak, di origini marocchine, ma nata e cresciuta a Cittadella (provincia di Padova), è entrata da Ikea domenica 18 settembre per poi sparire nel nulla. A condividere la notizia è Il Mattino di Padova, che sta seguendo la vicenda. La stampa riporta che la ragazza è entrata nel negozio con la mamma e la sorella, per poi allontanarsi da loro. Quando le due si sono accorte che Mariam Zaouak non era più vicina a loro hanno iniziato a cercarla per tutto il negozio, chiedendo aiuto anche ai dipendenti Ikea. Il cellulare della ragazza risultava essere sempre spento, quando la mamma e la sorella provavano a chiamarla. Le due hanno provato a cercarla anche fuori, nel parcheggio coperto ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 20 settembre 2022) Un episodio che sembra incredibile, non ancora risolto: una, Mariam Zaouak, di origini marocchine, ma nata e cresciuta a Citta(provincia di), èta da Ikea domenica 18 settembre per poi sparire nel. A condividere la notizia è Il Mattino di, che sta seguendo la vicenda. La stampa riporta che la ragazza èta nel negozio con la mamma e la sorella, per poi allontanarsi da loro. Quando le due si sono accorte che Mariam Zaouak non era più vicina a loro hanno iniziato a cercarla per tutto il negozio, chiedendo aiuto anche ai dipendenti Ikea. Il cellulareragazza risultava essere sempre spento, quando la mamma e la sorella provavano a chiamarla. Le due hanno provato a cercarla anche fuori, nel parcheggio coperto ...

