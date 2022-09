Napoli, in Georgia è Kvara-mania: maxi schermi per guardare le partite degli azzurri – FOTO (Di martedì 20 settembre 2022) In Georgia tutti pazzi per Kvaratskhelia, tanto che in diverse piazze vengono allestiti maxi schermi per guardare le partite del Napoli Non solo a Napoli, ma anche in Georgia è scoppiata la mania per Kvaratskhelia. L’esterno azzurro è un vero e proprio beniamino in patria, tanto che in diverse piazze del Paese vengono allestiti nel weekend maxi schermi su cui guardare le partite del Napoli che vedono in campo Kvara. Il calciatore è ormai diventato un idolo sia dei partenopei che dei Georgiani. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Intutti pazzi pertskhelia, tanto che in diverse piazze vengono allestitiperledelNon solo a, ma anche inè scoppiata lapertskhelia. L’esterno azzurro è un vero e proprio beniamino in patria, tanto che in diverse piazze del Paese vengono allestiti nel weekendsu cuiledelche vedono in campo. Il calciatore è ormai diventato un idolo sia dei partenopei che deini. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

