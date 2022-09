Meret | Spalletti gli ha messo e tolto la valigia tra le mani

anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - anperillo : Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… - infoitsport : Napoli, Spalletti: «Con Meret abbiamo un gran portiere» - infoitsport : Meret super con il Milan: “Spalletti non avrebbe scommesso nulla sulla capacità di rigenerarsi” - napolipiucom : Meret super con il Milan: 'Spalletti non avrebbe scommesso nulla sulla capacità di rigenerarsi' #CalcioNapoli… -

NAPOLI (4 - 3 - 3):7; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Kim 6.5, Mário Rui 7 (dal 45 st Olivera s. Sirigu; Juan Jesus, Østigård, Zanoli; Gaetano, Ndombele; Lozano Allenatore:(...Il Napoli di Lucianoaveva cominciato benissimo anche lo scorso anno e poi aveva ceduto, ... Ottimi i portieri italiani finora, Alex, Guglielmo Vicario, Ivan Provedel, non a caso ...Spalletti può prendere il merito di aver vinto un game ... non avrebbe scommesso un euro sulla capacità (più mentale che tecnica) rigenerativa di Meret, portiere protagonista a San Siro e non solo.MilanNews.it foto di ALBERTO LINGRIA A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Carmignani, ex Napoli: Milan-Napoli non è mai un incrocio banale per me… Leggi ...