Manifesto funebre fuori casa della ex: arrestato 49enne (Di martedì 20 settembre 2022) L'uomo, secondo l'accusa, si è appostato sotto l'abitazione della compagna. Poi l'ha minacciata di morte, mai rassegnato alla fine della loro relazione. È stato arrestato con l'accusa di atti persecutori

