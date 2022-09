LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Renato Favero momentaneamente decimo al traguardo, parte Nicolas Milesi (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.23 Nicolas Milesi fa segnare il nono crono al primo rilevamento cronometrico (+30”5 dalla prima posizione). 07.20 Ottavo tempo per il lituano Rokas Adomaitis dopo 7,1 km (+29”55 da McKenzie). 07.18 Finora nessun corridore del terzo blocco ha impensierito il tempo dei migliori al primo rilevamento cronometrico. 07.15 Nicolas Milesi arriva dalla mountain bike e in questo 2022 ha conquistato il bronzo nella Cronometro ai Campionati Italiani juniores. Inoltre, sempre nella categoria juniores, il classe 2004 ha chiuso al sesto posto all’Europeo di Anadia e ha vinto il titolo europeo nella staffetta mista su strada insieme ad Alice Toniolli, Valentina Zanzi e Alessandro ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.23fa segnare il nono crono al primo rilevamento cronometrico (+30”5 dalla prima posizione). 07.20 Ottavo tempo per il lituano Rokas Adomaitis dopo 7,1 km (+29”55 da McKenzie). 07.18 Finora nessun corridore del terzo blocco ha impensierito il tempo dei migliori al primo rilevamento cronometrico. 07.15arriva dalla mountain bike e in questoha conquistato il bronzo nellaai Campionati Italiani. Inoltre, sempre nella categoria, il classe 2004 ha chiuso al sesto posto all’Europeo di Anadia e ha vinto il titolo europeo nella staffetta mista su strada insieme ad Alice Toniolli, Valentina Zanzi e Alessandro ...

