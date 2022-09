LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Rodini-Cesarini non possono più sbagliare nei ripescaggi. Sette equipaggi azzurri in gara (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20: Sempre nel paraCanottaggio sono già in finale e sicure della medaglia (tre gli equipaggi al via) Ludovica Tramontin e Greta Elizabeth Muti che disputeranno la preliminary race nella categoria del doppio PR3, mentre verso il finale del programma dovranno conquistarsi la finale attraverso il ripescaggio i ragazzi del quattro con PR3 misto, Luca Conti, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti, Raissa Scionico 9.17: Per l’Italia sarà subito in gara Giacomo Perini nella categoria PR1 di paraCanottaggio (terza batteria). 9.14: A Racice (Repubblica Ceca) sarà ancora tempo di batterie, ripescaggi e preliminary race, con Sette equipaggi azzurri ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.20: Sempre nel parasono già in finale e sicure della medaglia (tre glial via) Ludovica Tramontin e Greta Elizabeth Muti che disputeranno la preliminary race nella categoria del doppio PR3, mentre verso il finale del programma dovranno conquistarsi la finale attraverso ilo i ragazzi del quattro con PR3 misto, Luca Conti, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti, Raissa Scionico 9.17: Per l’Italia sarà subito inGiacomo Perini nella categoria PR1 di para(terza batteria). 9.14: A Racice (Repubblica Ceca) sarà ancora tempo di batterie,e preliminary race, con...

