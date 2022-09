Juventus, esonero Allegri: Nedved vorrebbe cambiare subito, ma Agnelli… (Di martedì 20 settembre 2022) In casa Juventus balla sempre più la posizione in panchina di Allegri, tra chi lo vorrebbe esonerare e chi no Nonostante la settimana da incubo in cui si sono concretizzate la seconda sconfitta consecutiva in Champions League e il pesantissimo k.o. di Monza, Massimiliano Allegri resta ancora sulla panchina della Juventus. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera sarebbe spaccata. Da un lato Nedved che guida il partito di chi vorrebbe cambiare subito, dall’altro Agnelli che frena: per il momento si va avanti insieme. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) In casaballa sempre più la posizione in panchina di, tra chi loesonerare e chi no Nonostante la settimana da incubo in cui si sono concretizzate la seconda sconfitta consecutiva in Champions League e il pesantissimo k.o. di Monza, Massimilianoresta ancora sulla panchina della. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera sarebbe spaccata. Da un latoche guida il partito di chi, dall’altro Agnelli che frena: per il momento si va avanti insieme. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

