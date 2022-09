Italia, Gabbiadini ritrova l'azzurro dopo 5 anni (Di martedì 20 settembre 2022) GENOVA - Roberto Mancini , ct dell' Italia , ha convocato l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini per sopperire al forfait di Matteo Politano , oltre a Salvatore Esposito della Spal per il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 settembre 2022) GENOVA - Roberto Mancini , ct dell', ha convocato l'attaccante della Sampdoria Manoloper sopperire al forfait di Matteo Politano , oltre a Salvatore Esposito della Spal per il ...

sampdoria : ?? | NAZIONALI #Gabbiadini con l'#Italia ???? per i prossimi impegni di #NationsLeague. - endriuco : @Fletcher_Lynd Non credo serva ricordarlo o forse così, proprio quel Gabbiadini che già aveva iniziato dal 1’ il fa… - umi830 : RT @sampdoria: ?? | NAZIONALI #Gabbiadini con l'#Italia ???? per i prossimi impegni di #NationsLeague. - clubdoria46 : #Sampdoria, #Gabbiadini torna a #SanSiro con l' #Italia. L'ultima c'era la #Svezia #NationsLeague - WiAnselmo : RT @Mediagol: Italia, out Politano e Pellegrini: convocati Esposito, Frattesi e Gabbiadini -