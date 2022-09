I danni che fanno i complottisti del gas (Di martedì 20 settembre 2022) L’allarme è stato diramato tre giorni fa: “La Francia non ci venderà energia elettrica fino al 2024”. Condiviso dai giornali di destra, lanciato da esponenti di Lega e FdI, convali... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) L’allarme è stato diramato tre giorni fa: “La Francia non ci venderà energia elettrica fino al 2024”. Condiviso dai giornali di destra, lanciato da esponenti di Lega e FdI, convali... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

davidefaraone : I ragazzi del sud dovrebbero citare #Conte per danni. Lo stereotipo del meridionale nullafacente, prima cavalcato d… - CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - msgelmini : Dopo il rigassificatore di Piombino, l’avvocato del popolo #Conte dice no alla Gronda di #Genova. Qualcuno spieghi… - gioggipu : @fratotolo2 da un uomo che prima professa a tutto spiano che il siero fa danni e poi a pochi giorni dalle elezioni… - emanueleph : RT @towerfelix: Nell 1987, la Svizzera viene scossa da terribili acquazzoni che portarono ad inondazioni con danni tremendi… ma nell 1987,… -