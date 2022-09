Giordano non si tiene, ecco la verità sui fondi russi (Di martedì 20 settembre 2022) La confusione è tanta con le elezioni politiche ormai dietro l'angolo. Si vota tra 5 giorni e "speriamo che non sia una fregatura", esordisce Mario Giordano nella puntata di martedì 20 settembre di Fuori dal coro, su Rete 4, rilanciando il ritornello della canzone-parodia di oggi dedicata alle elezioni del 25 settembre. "Gli italiani sono disorientati da questa campagna elettorale in cui si è parlato di temi che non esistono", attacca il conduttore che mostra un titolo di Repubblica sui presunti fondi russi e i finanziamenti di Mosca alla politica: "C'è l'Italia nel dossier Usa". Il quotidiano "Lo dà come un fatto certo, e tutti i media dietro a parlare di ingerenze e rischio democratico..." argomenta Giordano che rilancia poi le parole del premier Mario Draghi che ha smentito categoricamente la presenza di ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) La confusione è tanta con le elezioni politiche ormai dietro l'angolo. Si vota tra 5 giorni e "speriamo che non sia una fregatura", esordisce Marionella puntata di martedì 20 settembre di Fuori dal coro, su Rete 4, rilanciando il ritornello della canzone-parodia di oggi dedicata alle elezioni del 25 settembre. "Gli italiani sono disorientati da questa campagna elettorale in cui si è parlato di temi che non esistono", attacca il conduttore che mostra un titolo di Repubblica sui presuntie i finanziamenti di Mosca alla politica: "C'è l'Italia nel dossier Usa". Il quotidiano "Lo dà come un fatto certo, e tutti i media dietro a parlare di ingerenze e rischio democratico..." argomentache rilancia poi le parole del premier Mario Draghi che ha smentito categoricamente la presenza di ...

