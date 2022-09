GF Vip 7, Luca Salatino scambiato per un cameriere (Di martedì 20 settembre 2022) Neanche il tempo di entrare nella Casa, che la bella giornalista Sara Manfuso ha già fatto la sua prima gaffe. Nel corso della prima diretta del Grande Fratello Vip 7, infatti, la giornalista ha scambiato Luca Salatino per un cameriere, complice il fatto che lui indossasse un completo bianco e nero con papillon. “Oddio, ma tu non sei il cameriere!” ha esclamato la Manfuso quando si è accorta dell’errore, facendo scoppiare tutti a ridere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Nata nel 1974 a Roma, l'opinionista del Grande Fratello Vip aveva già intrapreso una carriera ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 settembre 2022) Neanche il tempo di entrare nella Casa, che la bella giornalista Sara Manfuso ha già fatto la sua prima gaffe. Nel corso della prima diretta del Grande Fratello Vip 7, infatti, la giornalista haper un, complice il fatto che lui indossasse un completo bianco e nero con papillon. “Oddio, ma tu non sei il!” ha esclamato la Manfuso quando si è accorta dell’errore, facendo scoppiare tutti a ridere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Nata nel 1974 a Roma, l'opinionista del Grande Fratello Vip aveva già intrapreso una carriera ...

Alessan67416970 : RT @gayit: Gf Vip, Alberto De Pisis si sbottona: 'Mi piace Luca, così verace, mi mette soggezione' - VIDEO - gipsy6702 : Quindi Luca non sarebbe “abbastanza Vip”, secondo Sara Manfuso… Secondo CHIIII?!? ???? Sara Manfuso….?? Ah ?? #gfvip7 - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Primo momento di crisi per Luca Salatino poche ore dopo aver varcato la porta rossa del GF Vip. #AmaurysPerez #Antonino… - 361_magazine : Al Gf Vip i concorrenti cominciano a raccontarsi. Poco fa in piscina Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino si sono scam… - quintusantu : @Lustramele_Luca @OPB4_0 Vengono a Capri nella speranza di farsi la foto con Jennifer Lopez, Leonardo Di Caprio, Be… -