Erdogan | Penso che Putin voglia concludere la guerra il prima possibile

(Di martedì 20 settembre 2022) "In Uzbekistan, mi sono incontrato con il presidentee abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E mi sta dimostrando che e' disposto a porre fine a questa situazione il...

che si fara' un passo avanti significativo'. Cosi' il presidente turco Recep Tayyip Erdoan , in un'intervista alla tv americana Pbs, ripresa dal Guardian aggiungendo che il suo obiettivo 'e' ...che si fara' un passo avanti significativo". Cosi' il presidente turco Recep Tayyip Erdoan , in un'intervista alla tv americana Pbs, ripresa dal Guardian aggiungendo che il suo obiettivo 'e' ... Ucraina, Erdogan: "Penso che Putin voglia porre fine alla guerra" Vladimir Putin e la guerra in Ucraina, il nuovo scenario. «In Uzbekistan, mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E mi sta ...La guerra può aver preso una strada che può portare alla fine del conflitto. Arrivano più segnali - anche comunicativi - dopo ...