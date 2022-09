Elezioni, minacce di morte sui social per Sandro Ruotolo, candidato in Campania: “Sono un uomo libero e non tacerò” (Di martedì 20 settembre 2022) “Vedi come devi fare la fine di tua sorella…fai molta attenzione”. E’ la minaccia ricevuta sui social dal senatore Sandro Ruotolo. A denunciarlo su Facebook è lo stesso giornalista candidato alla Camera nel collegio uninominale di Torre del Greco per il centrosinistra. “Un’infame minaccia”, scrive Ruotolo sottolineando come il riferimento sia a sua cugina, Silvia Ruotolo, “una delle tante, troppe vittime innocenti uccise dalla camorra“. “Mi Sono candidato” in “territori difficili – aggiunge – dove a distanza di cento giorni Sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose due Consigli comunali quello di Castellammare e Torre Annunziata. Oggi, a quattro giorni dal voto, evidentemente ci Sono ambienti, personaggi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Vedi come devi fare la fine di tua sorella…fai molta attenzione”. E’ la minaccia ricevuta suidal senatore. A denunciarlo su Facebook è lo stesso giornalistaalla Camera nel collegio uninominale di Torre del Greco per il centrosinistra. “Un’infame minaccia”, scrivesottolineando come il riferimento sia a sua cugina, Silvia, “una delle tante, troppe vittime innocenti uccise dalla camorra“. “Mi” in “territori difficili – aggiunge – dove a distanza di cento giornistati sciolti per infiltrazioni mafiose due Consigli comunali quello di Castellammare e Torre Annunziata. Oggi, a quattro giorni dal voto, evidentemente ciambienti, personaggi che ...

