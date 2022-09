Elezioni: Di Maio, 'canone Rai? Proposte centrodestra insostenibili, servono 160 mld' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Nel centrodestra hanno già proposto 160 miliardi di programma, ogni giorno ne propongono una. Le loro Proposte fanno una quota di bilancio insostenibile che prosciugherà i risparmi degli italiani, costringerà il governo di destra ad alzare le tasse". Lo ha detto Luigi Di Maio a Radio Anch'io a proposito della proposta della Lega sul canone. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Nelhanno già proposto 160 miliardi di programma, ogni giorno ne propongono una. Le lorofanno una quota di bilancio insostenibile che prosciugherà i risparmi degli italiani, costringerà il governo di destra ad alzare le tasse". Lo ha detto Luigi Dia Radio Anch'io a proposito della proposta della Lega sul

