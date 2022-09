Elezioni, Conte: “Chiediamo una grande investitura di fiducia” (Di martedì 20 settembre 2022) “Il nostro obiettivo di risultato elettorale? Non do numeri ma sarebbe importante che i cittadini, anche coloro che stanno pensando di non andare a votare o sono incerti o sfiduciati si mobilitassero”. È quanto ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte al Forum Ansa. Il leader M5S, Giuseppe Conte, chiede di mobilitarsi a coloro che stanno pensando di non andare a votare o sono incerti o sfiduciati. “Noi siamo quelli che hanno realizzato l’80 per cento del programma elettorale presentato nel 2018 – ha aggiunto -, volgiamo fare ancora meglio. Non Chiediamo una cambiale in bianco ma una grande investitura di fiducia: noi ci mettiamo competenza, cuore, coraggio e determinazione ma la forza politica dipende dal consenso elettorale”. “Io sono l’unico che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 settembre 2022) “Il nostro obiettivo di risultato elettorale? Non do numeri ma sarebbe importante che i cittadini, anche coloro che stanno pensando di non andare a votare o sono incerti o sti si mobilitassero”. È quanto ha detto il leader del M5S, Giuseppeal Forum Ansa. Il leader M5S, Giuseppe, chiede di mobilitarsi a coloro che stanno pensando di non andare a votare o sono incerti o sti. “Noi siamo quelli che hanno realizzato l’80 per cento del programma elettorale presentato nel 2018 – ha aggiunto -, volgiamo fare ancora meglio. Nonuna cambiale in bianco ma unadi: noi ci mettiamo competenza, cuore, coraggio e determinazione ma la forza politica dipende dal consenso elettorale”. “Io sono l’unico che ...

