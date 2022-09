Elettra Lamborghini, come non l’avete mai vista | Durante l’intervista non riesce a trattenere le lacrime (Di martedì 20 settembre 2022) In una recente intervista a Verissimo su Canale 5 da Silvia Toffanin, Lamborghini si confessa e racconta del suo sogno nascosto. Ecco che cosa ha detto. Elettra Lamborghini-fonte webElettra Lamborghini è una cantante e conduttrice tv che ha riscosso grande successo nel nostro Paese. Ha iniziato la carriera con performance in discoteche lombarde, e nel 2015 è stata ospitata nel programma di Piero Chiambretti, Chiambretti Night. Nel 2016 ha preso parte a programmi internazionali quali Super Shore, andato inonda in Spagna e Sudamerica, e poi è stata tra i protagonisti di Riccanza. I successi di Elettra Lamborghini Elettra, nel 2018, ha pubblicato il suo primo singolo, Pem Pem, che ha vinto due dischi di platino. Sempre ... Leggi su topicnews (Di martedì 20 settembre 2022) In una recente intera Verissimo su Canale 5 da Silvia Toffanin,si confessa e racconta del suo sogno nascosto. Ecco che cosa ha detto.-fonte webè una cantante e conduttrice tv che ha riscosso grande successo nel nostro Paese. Ha iniziato la carriera con performance in discoteche lombarde, e nel 2015 è stata ospitata nel programma di Piero Chiambretti, Chiambretti Night. Nel 2016 ha preso parte a programmi internazionali quali Super Shore, andato inonda in Spagna e Sudamerica, e poi è stata tra i protagonisti di Riccanza. I successi di, nel 2018, ha pubblicato il suo primo singolo, Pem Pem, che ha vinto due dischi di platino. Sempre ...

ArchitettaMi : RT @VanityFairIt: «Sono l'unica a non essere stata invitata al suo matrimonio» - VanityFairIt : «Sono l'unica a non essere stata invitata al suo matrimonio» - Radio105 : Ginevra Lamborghini è entrata nella casa del #GFVip e ha confessato di non aver più rapporti con la sorella dal 201… - Mariatwit_ : @taty_aposentada @Shethamm Ela é parente da elettra lamborghini? - buiares : @taty_aposentada Elettra Lamborghini é bi -