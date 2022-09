"Ecco cosa dirà Mattarella subito dopo il voto": Calenda e la folle profezia (Di martedì 20 settembre 2022) Carlo Calenda continua con il suo ritornello. Il leader di Azione nonostante la chiusura di Mario Draghi all'ipotesi di un nuovo mandato di governo, insiste nell'ipotesi di un governo a guida SuperMario dopo il voto del 25 settembre. Mario Draghi solo qualche giorno fa ha spiegato in modo chiaro di non voler tornare sulla poltrona di palazzo Chigi dopo la tornata elettorale, ma a quanto pare il Terzo Polo fa lo gnorri. E così, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, Calenda ha nuovamente aperto allo scenario di un Draghi-bis: "Se noi prendiamo molti voti Mattarella chiederà a Draghi di restare per fare un governo di larga coalizione". Insomma il Terzo Polo ormai è alla frutta e così cerca di attrarre qualche voto dei moderati per salvarsi da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Carlocontinua con il suo ritornello. Il leader di Azione nonostante la chiusura di Mario Draghi all'ipotesi di un nuovo mandato di governo, insiste nell'ipotesi di un governo a guida SuperMarioildel 25 settembre. Mario Draghi solo qualche giorno fa ha spiegato in modo chiaro di non voler tornare sulla poltrona di palazzo Chigila tornata elettorale, ma a quanto pare il Terzo Polo fa lo gnorri. E così, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica,ha nuovamente aperto allo scenario di un Draghi-bis: "Se noi prendiamo molti votichiederà a Draghi di restare per fare un governo di larga coalizione". Insomma il Terzo Polo ormai è alla frutta e così cerca di attrarre qualchedei moderati per salvarsi da ...

