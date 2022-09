Draghi parla di “pupazzi prezzolati” e solo uno gli risponde. Indovina chi? (Di martedì 20 settembre 2022) Al direttore - Oro di Mosca. Excusatio non petita, accusatio manifesta.Luca Marroni Effettivamente il mistero resta. Draghi ha parlato di pupazzi prezzolati della Russia. Senza fare nomi. E chi ha risposto a Draghi, mostrando grande indignazione? solo un politico. Avete Indovinato quale? Al direttore - Aggiungo all’interessante analisi di ieri sulla probabile e inedita affermazione di due partiti “scissionisti” (FdI e Terzo polo) tale da configurarli come “i protagonisti di un’Italia futura”, un ulteriore elemento di riflessione. La Seconda Repubblica è morta e sepolta. Siamo all’inizio di un nuovo ciclo politico, ma, a eccezione del Terzo polo, l’offerta è la stessa di prima, con antichi difetti oggi esaltati in uno ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) Al direttore - Oro di Mosca. Excusatio non petita, accusatio manifesta.Luca Marroni Effettivamente il mistero resta.hato didella Russia. Senza fare nomi. Eha risposto a, mostrando grande indignazione?un politico. Aveteto quale? Al direttore - Aggiungo all’interessante analisi di ieri sulla probabile e inedita affermazione di due partiti “scissionisti” (FdI e Terzo polo) tale da configurarli come “i protagonisti di un’Italia futura”, un ulteriore elemento di riflessione. La Seconda Repubblica è morta e sepolta. Siamo all’inizio di un nuovo ciclo politico, ma, a eccezione del Terzo polo, l’offerta è la stessa di prima, con antidifetti oggi esaltati in uno ...

martaottaviani : Se Mario #Draghi parla di pupazzi prezzolati, mi sorge il dubbio che ha quanto meno fondati sospetti, per non dire… - davcarretta : Draghi su Salvini: “c’è quello che ama i russi alla follia, vuole togliere le sanzioni, parla tutti giorni di nasco… - pietroraffa : == #Draghi:'Non condivido quelli che dicono che il Pnrr va male, che c’è quello che non vuole le sanzioni, che parl… - luigibagnato : RT @SonjaKlepac: Maggioranza bulgara alle camere,nn sfiduciato,si dimette.Lascia:paese in guerra,inflazione 10%,spread a 250,debito pubblic… - CurottoMauro : RT @LucillaMasini: Draghi: 'C’è quello che ama i russi alla follia, vuole togliere le sanzioni, parla tutti giorni di nascosto con i russi'… -