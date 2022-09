Diletta Leotta e la prima foto ufficiale con il fidanzato modello (Di martedì 20 settembre 2022) Al matrimonio del fratello Mirko Manola a Taormina, la conduttrice e modella ha pubblicato su Instagram una story con il fidanzato Giacomo Cavalli, il quale l'ha prontamente condivisa sul suo account Leggi su vanityfair (Di martedì 20 settembre 2022) Al matrimonio del fratello Mirko Manola a Taormina, la conduttrice e modella ha pubblicato su Instagram una story con ilGiacomo Cavalli, il quale l'ha prontamente condivisa sul suo account

giangi79 : RT @Frank85387120: Diletta Leotta - giangi79 : RT @Frank85387120: Diletta Leotta - SalvatoreCalio : @FBiasin In genere aspetto la fine della pausa come l’avvento di Diletta Leotta in casa mia, ma a sto giro non ho t… - sassi57_alex : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - infoitcultura : Diletta Leotta, il fratello Mirko si è sposato -