Dalla Difesa alla Sanità. Così Leonardo ed Engineering digitalizzano l'Italia (Di martedì 20 settembre 2022) Trasformazione digitale e potenziamento della cyber-sicurezza nei settori-chiave di Difesa, Sanità, finanza, infrastrutture e Pubblica amministrazione. È quanto previsto dall'intesa raggiunta da Leonardo ed Engineering, sancita con la sigla di un Memorandum of understanding (Mou), che avvia la collaborazione strategica tra le due realtà con l'obiettivo di accelerare la transizione informatica italiana, un elemento fondamentale per la crescita e la competitività dell'intero sistema-Paese. "Con la sigla dell'accordo vengono messe a fattor comune le distintive eccellenze di due player leader nei rispettivi settori di business" ha commentato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a cui ha fatto eco l'omologo di Engineering, Maximo Ibarra, "il Mou firmato con ...

