Covid in Lombardia, 5.570 nuovi positivi. A Bergamo 725 casi in 24 ore (Di martedì 20 settembre 2022) I dati regionali. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (10). A fronte di 37.978 tamponi effettuati, sono 5.570 i nuovi positivi (14,6%). Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 settembre 2022) I dati regionali. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (10). A fronte di 37.978 tamponi effettuati, sono 5.570 i(14,6%).

Simo07827689 : RT @LellaMeneghel: #dimartedì Bergamini di F.I.annuncia dove noi Governiamo bene in tante Regioni..Mah se lo dice Lei non mi pare proprio,… - ClaudioZavatti1 : RT @LellaMeneghel: #dimartedì Bergamini di F.I.annuncia dove noi Governiamo bene in tante Regioni..Mah se lo dice Lei non mi pare proprio,… - LellaMeneghel : #dimartedì Bergamini di F.I.annuncia dove noi Governiamo bene in tante Regioni..Mah se lo dice Lei non mi pare prop… - TV2000it : RT @TV2000it: #Covid bollettino di oggi #20Settembre 28.395 nuovi casi e 60 morti Tasso di positività al 13,7% Ricoveri +2 Terapie inten… - pupaxx333 : @Anna2Ary Alcune leggi regionali come in Lombardia erano vigenti ben prima dell'affaire covid...è pur vero che i ca… -