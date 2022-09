Covid | Ema | “Europa si prepari a nuova ondata”

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – L’deve prepararsi ad unadi contagi, complici altre varianti che potrebbero emergere dopo Omicron 5. Riflettori puntati, in particolare, sulla variante Centaurus e sulla variante BA.4.6. “I dati raccolti dall’Ecdc”, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “mostrano che nelle ultime settimane c’è stata una diminuzione nel numero complessivo di casi e mortiin”, è il quadro tracciato da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il briefing periodico con la stampa. “Tuttavia, abbiamo bisogno di prepararci a unadi infezioni, in linea con il trend seguito dal virus nei 2 anni ...

Sono 28.395 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 8.259. Le vittime sono 60, quasi il doppio rispetto a ...