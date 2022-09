Ciampino | bagaglio a mano ‘speciale’ | all’interno 80 000 euro

(Di martedì 20 settembre 2022) Aveva preparato la sua valigia, era pronto per partire, ma nelnon aveva messo solo i vestiti e lo stretto necessario. Lui aveva ben 80.000, denaro contante non dichiarato e intercettato all’aeroporto didai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Come è stato intercettato Nel corso dei controlli di routine nell’aeroporto di, il secondo scalo ro, è stato fermato un cittadino nigeriano, che proveniva da Malta. Proprio luidel‘nascondeva’ banconote indi vario taglio. E sempre lui non aveva presentato la prescritta dichiarazione valutaria e aveva risposto negativamente a tutte ...

CIAMPINO: VALUTA NON DICHIARATA, SEQUESTRATI 80.000 EURO – Laziotv Aveva preparato la sua valigia, era pronto per partire, ma nel bagaglio a mano non aveva messo solo i vestiti e lo stretto necessario. Lui aveva ben 80.000 euro, denaro contante non dichiarato e inter ...