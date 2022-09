Chirurgia, campagna J&J Medtech per prevenire infezioni sito chirurgico (Di martedì 20 settembre 2022) Riva del Garda (TN), 20 set. (Adnkronos Salute) - "Le infezioni del sito chirurgico rappresentano ancora oggi in Italia uno dei principali motivi di re-ospedalizzazione, gravando molto sulle risorse del sistema sanitario e impattando negativamente anche sul recupero delle liste di attesa, con rischi anche sulla stessa vita del paziente. Se coinvolto e ben informato, il paziente può quindi contribuire attivamente alla prevenzione del rischio”. Così Silvia De Dominicis, Ad e Presidente Johnson & Johnson Medtech Italia, è intervenuta a durante la terza giornata di lavori del 40.esimo congresso Acoi, in corso a Riva del Garda (Tn), per presentare ai chirurghi la campagna di prevenzione “Punti di differenza”, pensata da Johnson & Johnson per i pazienti. Sul tema delle infezioni del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Riva del Garda (TN), 20 set. (Adnkronos Salute) - "Ledelrappresentano ancora oggi in Italia uno dei principali motivi di re-ospedalizzazione, gravando molto sulle risorse del sistema sanitario e impattando negativamente anche sul recupero delle liste di attesa, con rischi anche sulla stessa vita del paziente. Se coinvolto e ben informato, il paziente può quindi contribuire attivamente alla prevenzione del rischio”. Così Silvia De Dominicis, Ad e Presidente Johnson & JohnsonItalia, è intervenuta a durante la terza giornata di lavori del 40.esimo congresso Acoi, in corso a Riva del Garda (Tn), per presentare ai chirurghi ladi prevenzione “Punti di differenza”, pensata da Johnson & Johnson per i pazienti. Sul tema delledel ...

fisco24_info : Chirurgia, campagna J&J Medtech per prevenire infezioni sito chirurgico: (Adnkronos) - 'Le infezioni del sito chiru… - italiaserait : Chirurgia, campagna J&J Medtech per prevenire infezioni sito chirurgico - ospniguarda : Tumori testa-collo: a settembre la Make Sense Campaign per una diagnosi precoce. Anche la Chirurgia Maxillo Faccial… - telodogratis : Chirurgia, da J&J MedTech Italia campagna su prevenzione infezioni - salutegreen24 : (Adnkronos) - Ogni anno in Italia si verificano circa 530mila infezioni correlate all'assistenza sanitaria, più di… -