Carta stagnola sul balcone: Scopri perché lo stanno facendo tutti Hai notato che sulla maggior parte dei terrazzi in città c'è spesso la Carta stagnola? Non tutti sanno il perché di questa strana abitudine. Si tratta di un rimedio molto efficace che ti permette di tenere lontani dal balcone ospiti poco graditi. Grazie al riflesso del sole sulla Carta stagnola, infatti, gli animali vengono allontanati dalla tua terrazza, soprattutto i piccioni. In alcune città ci sono tantissimi piccioni che si avvicinano alle terrazze e ai balconi privati in cerca di riparo o di cibo, ma sono portatori di malattie e rappresentano anche una minaccia per ...

