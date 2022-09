Bonus 200 euro, tegola per gli autonomi: slitta il pagamento (Di martedì 20 settembre 2022) Una tegola per i lavoratori autonomi che potrebbero vedere il Bonus 200 euro slittare. Ci sono ancora grandi dubbi in merito al sostegno: ecco quello che c’è da sapere in merito. Tante sono state le misure che hanno catalizzato l’attenzione degli italiani in questi mesi del 2022. Mentre si parla delle difficoltà economiche dei prossimi mesi, per gli autonomi ci potranno essere dei problemi per quanto riguarda l’incentivo più atteso e discusso. Le partite Iva potranno vedere uno slittamento della domanda. fonte foto: AdobeStockIl governo italiano ha lanciato diversi incentivi per dare un sostegno economico a lavoratori, famiglie ed imprese in questo difficile contesto storico. Uno di questi è il Bonus 200 euro, si ... Leggi su chenews (Di martedì 20 settembre 2022) Unaper i lavoratoriche potrebbero vedere il200re. Ci sono ancora grandi dubbi in merito al sostegno: ecco quello che c’è da sapere in merito. Tante sono state le misure che hanno catalizzato l’attenzione degli italiani in questi mesi del 2022. Mentre si parla delle difficoltà economiche dei prossimi mesi, per glici potranno essere dei problemi per quanto riguarda l’incentivo più atteso e discusso. Le partite Iva potranno vedere unomento della domanda. fonte foto: AdobeStockIl governo italiano ha lanciato diversi incentivi per dare un sostegno economico a lavoratori, famiglie ed imprese in questo difficile contesto storico. Uno di questi è il200, si ...

