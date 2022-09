Barbara D’Urso lancia il suo “MetaDurso”: “Sono pazza di felicità”. Ecco di cosa si tratta e come funziona (Di martedì 20 settembre 2022) Barbara D’Urso è arrivata nel “Metaverso“. La conduttrice aveva annunciato il suo sbarco nel “mondo parallelo” al Festival della Tv di Dogliani, un modo per lanciarsi nell’intrattenimento del futuro. “MetaDurso”, questo il nome. Un palcoscenico virtuale in cui incontra, sotto forma di avatar, i suoi fan: “Ci Sono state 2.300 visite, Sono in homepage su Spatial. Sono pazza di felicità. Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, inciso dischi, sto lavorando a dei podcast. Ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il Metaverso. Uno spazio dove incontrarsi e dialogare, tramite il mio avatar“, ha spiegato la conduttrice di “Pomeriggio 5? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022)è arrivata nel “Metaverso“. La conduttrice aveva annunciato il suo sbarco nel “mondo parallelo” al Festival della Tv di Dogliani, un modo perrsi nell’intrattenimento del futuro. “”, questo il nome. Un palcoscenico virtuale in cui incontra, sotto forma di avatar, i suoi fan: “Cistate 2.300 visite,in homepage su Spatial.di. Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, inciso dischi, sto lavorando a dei podcast. Ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il Metaverso. Uno spazio dove incontrarsi e dialogare, tramite il mio avatar“, ha spiegato la conduttrice di “Pomeriggio 5? ...

