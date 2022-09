Ascolti tv prima serata, Lolita Lobosco implacabile: le repliche battono l’esordio del GF VIP 7 (Di martedì 20 settembre 2022) Ennesima replica per Rai 1 che forse, e diciamo forse, dalla prossima settimana manderà in onda qualcosa di nuovo in prima serata. Ma del resto, fino a quando si continuerà a vincere con Lolita Lobosco ( come successo nella serata di domenica contro Scherzi a parte) e come è successo anche ieri sera contro l’esordio del GF VIP 7, il pubblico non può che aspettarsi questo. Nonostante ieri, nella gara agli Ascolti per il prime time del 19 settembre 2022, lo sfidante di Luisa Ranieri fosse Alfonso Signorini, con la prima puntata del Grande Fratello VIP 7, a vincere è stata comunque la fiction di Rai 1. E i dati auditel relativi alla prima serata di ieri ci rivelano che la sfida è stata vinta proprio dalla replica di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) Ennesima replica per Rai 1 che forse, e diciamo forse, dalla prossima settimana manderà in onda qualcosa di nuovo in. Ma del resto, fino a quando si continuerà a vincere con( come successo nelladi domenica contro Scherzi a parte) e come è successo anche ieri sera controdel GF VIP 7, il pubblico non può che aspettarsi questo. Nonostante ieri, nella gara agliper il prime time del 19 settembre 2022, lo sfidante di Luisa Ranieri fosse Alfonso Signorini, con lapuntata del Grande Fratello VIP 7, a vincere è stata comunque la fiction di Rai 1. E i dati auditel relativi alladi ieri ci rivelano che la sfida è stata vinta proprio dalla replica di ...

