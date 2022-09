Alberto De Pisis confessa l’attrazione per un ragazzo della Casa

Leggi su biccy

(Di martedì 20 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip non è iniziato neanche da 12 ore, maDeha giàto di provare un’attrazione particolare nei confronti di Luca Salatino. “Se mi piace Luca? Sì, è l’unico che si avvicina leggermente al mio genere, molto maschio verace. Ma poi è molto bonaccione! Lo sai che io non ci ho ancora parlato perché mi mette in soggezione? Lo sai che io sono timidino. Mi mette in soggezione!”.Depoi, parlando di ragazzi con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi, ha un po’ spettegolato. “George è troppo giovane, ha vent’anni. Il più bello è Luca, poi c’è Amaurys e infine Antonino. Gli altri non so chi siano. Però sì, anche Amaurys ha il suo fascino“. Alfonso Signorini quando lo ha presentato lo ha paragonato a Tommaso Zorzi e proprio quest’ultima rivelazione ha fatto molto ...