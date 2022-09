Ultime Notizie – Elezioni 2022, Fico: “Continuerò a fare politica attiva nel M5S” (Di lunedì 19 settembre 2022) Cosa farò dopo l’esperienza parlamentare? “politica attiva nel M5S, lavoriamo per questo. Le cose da fare sono molte e ci sono molti problemi da risolvere nel paese”, dice il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. Con la fine della legislatura termina infatti anche la sua presidenza al vertice della Camera dei deputati. Sulla campagna elettorale da non candidato, Fico sostiene che “non sono deluso, sono molto soddisfatto di come il M5S sta portando avanti un nuovo corso. Il programma del Movimento mi rappresenta molto, è assolutamente progressista. Candidato o non candidato, la politica non si fa solo nelle istituzioni”. Quanto ai toni, “devo dire in verità che fino a questo momento la campagna elettorale mi pare sia stata molto tranquilla, si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Cosa farò dopo l’esperienza parlamentare? “nel M5S, lavoriamo per questo. Le cose dasono molte e ci sono molti problemi da risolvere nel paese”, dice il presidente della Camera, Roberto, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. Con la fine della legislatura termina infatti anche la sua presidenza al vertice della Camera dei deputati. Sulla campagna elettorale da non candidato,sostiene che “non sono deluso, sono molto soddisfatto di come il M5S sta portando avanti un nuovo corso. Il programma del Movimento mi rappresenta molto, è assolutamente progressista. Candidato o non candidato, lanon si fa solo nelle istituzioni”. Quanto ai toni, “devo dire in verità che fino a questo momento la campagna elettorale mi pare sia stata molto tranquilla, si ...

