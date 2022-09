Ucraina: in vigore divieto ingresso turisti russi in Polonia e nei Paesi baltici (Di lunedì 19 settembre 2022) Varsavia, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il divieto ai cittadini russi con visti turistici, compresi quelli rilasciati da Paesi terzi dell'area Schengen, di ingresso in Polonia e nei Paesi baltici è entrato in vigore oggi nell'ambito delle sanzioni per la guerra in Ucraina. "Abbiamo deciso insieme di limitare i visti turistici per i cittadini russi al fine di proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza", hanno affermato Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia in una dichiarazione congiunta, secondo quanto reso noto dall'agenzia Interfax. "Attualmente è impossibile garantire che i turisti russi che arrivano nell'Unione Europea ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Varsavia, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ilai cittadinicon vistici, compresi quelli rilasciati daterzi dell'area Schengen, diine neiè entrato inoggi nell'ambito delle sanzioni per la guerra in. "Abbiamo deciso insieme di limitare i vistici per i cittadinial fine di proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza", hanno affermato Estonia, Lettonia, Lituania ein una dichiarazione congiunta, secondo quanto reso noto dall'agenzia Interfax. "Attualmente è impossibile garantire che iche arrivano nell'Unione Europea ...

