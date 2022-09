Sofia Giaele De Donà al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è il marito, famiglia, Ti spedisco in convento, Instagram (Di lunedì 19 settembre 2022) Sofia Giaele De Donà è un’influencer e modella italiana. E’ lei una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini al via dal 19 settembre 2022. Poco più che vent’enne la De Donà è anche un’imprenditrice: scopriamo chi è e cosa si sa sul suo personaggio. La biografia E’ nata il 13 ottobre 1998 a Conegliano Veneto. Oggi pertanto ha 23 anni. Trasferitasi giovanissima a Milano studia Fashion Business all’Accademia del lusso. La sua prima vera passione è quella per la moda: i primi lavori sono come modella e dopo il percorso di studi approda anche in tv. La carriera Modella, ma anche stilista e produttrice dei propri capi di moda. Queste le attività legate al mondo imprenditoriale di Sofia Giaele De Donà. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022)Deè un’influencer e modella italiana. E’ lei una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini al via dal 19 settembre 2022. Poco più che vent’enne la Deè anche un’imprenditrice: scopriamo chi è e cosa si sa sul suo personaggio. La biografia E’ nata il 13 ottobre 1998 a Conegliano Veneto. Oggi pertanto ha 23 anni. Trasferitasi giovanissima a Milano studia Fashion Business all’Accademia del lusso. La sua prima vera passione è quella per la moda: i primi lavori sono come modella e dopo il percorso di studi approda anche in tv. LaModella, ma anche stilista e produttrice dei propri capi di moda. Queste le attività legate al mondo imprenditoriale diDe. ...

