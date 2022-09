Scoprono di essere state scambiate nella culla: risarcimento da un milione (Di lunedì 19 settembre 2022) La vita di due donne di 33 anni sta per ricominciare una seconda volta dopo che la verità sulle loro origini si è palesata in maniera casuale ma impetuosa. A risarcire una delle due per il grosso errore sarà la Regione Puglia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) La vita di due donne di 33 anni sta per ricominciare una seconda volta dopo che la verità sulle loro origini si è palesata in maniera casuale ma impetuosa. A risarcire una delle due per il grosso errore sarà la Regione Puglia

