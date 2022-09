Roma | Abraham impreciso con l’Atalanta | «Si conferma in un periodo storto»

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’attaccante dellaè stato protagonista in negativo del match perso controTammyè stato tra i peggiori dellanella sconfitta casalinga per 1-0 contro, in particolar modo per gli errori in zona gol. Per il Corriere dello Sport, la prestazione dell’inglese è da 5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Esce chiedendo scusa ai tifosi con la mano. Gli fa onore. Se larimane a zero, la responsabilità è soprattutto sua: sbaglia due occasioni comode adi un. Peccato perché stavolta aveva giocato benino, salvando pure sulla linea il possibile 0-2». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TommasoTurci : Ufficiale #Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zanio… - CorSport : #Abraham deluso, il gesto di #Belotti all’intervallo di Roma-Atalanta ?? - ilRomanistaweb : ?? Le pagelle di #RomaAtalanta: #Smalling blocca tutto Chris alterna interventi sontuosi ad altri essenziali: gli av… - Alessandroad05 : Brucia ancora, tanto, poteva essere tt perfetto ma nn lo è stato. Scagliarsi contro la #Roma, contro i giocatori, c… - Clauzinho3 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - #Abraham chiede scusa: 'Tornerò più forte e farò meglio' La Roma ha perso in casa di misura contro l'Atalanta.… -

voto 5,5 : Nonostante la sconfitta, non si è vista una brutta prestazione dei giallorossi, che ... Si sono divorati l'impossibile, specie, che in tre occasioni nitide, non ha risposto ...Laspreca occasioni a raffica dafino a Shomurodov. Perde la partita e Mourinho non sarà in panchina da ex contro l'Inter. Sempre che l'arbitro non infierisca sulo Special One nel ...Ospite di DAZN, il bomber della Roma Tammy Abraham ha parlato della concorrenza positiva con Belotti: "Certo, la concorrenza è sempre positiva: siamo due grandi attaccanti e parliamo sempre dopo e dur ...In Roma-Atalanta manca la finalizzazione nonostante diverse occasioni e una buona tenuta fisica. Errori di Abraham e Shomurodov determinanti ...