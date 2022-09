Meghan Markle, il dolore (e la lacrima) al funerale della regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) La duchessa, tornata insieme al marito tra i membri senior di casa Windsor per l’occasione più triste, è stata fotografata a Westminster mentre si asciuga il viso, durante l’ultimo saluto alla compianta sovrana. Il futuro dei Sussex? «Harry vuole che il focus ora sia soltanto su sua nonna» Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 settembre 2022) La duchessa, tornata insieme al marito tra i membri senior di casa Windsor per l’occasione più triste, è stata fotografata a Westminster mentre si asciuga il viso, durante l’ultimo saluto alla compianta sovrana. Il futuro dei Sussex? «Harry vuole che il focus ora sia soltanto su sua nonna»

riccardodelsal : RT @lercionotizie: #ultimora 'Sta vecchia stronza del cazzo ha tirato le cuoia', commuove l'elogio funebre di Meghan Markle - GiulsPromo : RT @edvyildizs: avete sputato e continuate a sputare tanta merda su meghan markle quando lei è la dolcezza fatta a persona. solo perché lei… - laviislistening : RT @edvyildizs: avete sputato e continuate a sputare tanta merda su meghan markle quando lei è la dolcezza fatta a persona. solo perché lei… - DR3CL16 : RT @edvyildizs: avete sputato e continuate a sputare tanta merda su meghan markle quando lei è la dolcezza fatta a persona. solo perché lei… - HAR0LDSROSE : RT @EmyNo15: Vado a Londra, li faccio imbestialire tutti e torno in America. Signore e signori Meghan Markle, come fate ad odiarla non lo s… -