Mamma e bimba 5 anni perdono sentiero sulla Maiella, trovate sane e salve (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono state individuate lungo il sentiero che va verso l'Eremo di San Onofrio da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvata da unità cinofile dell'associazione nazionale dei Carabinieri. Intorno alle 4.30 la donna di 42 anni di Spoltore, in provincia di Pescara, e sua figlia di 5 anni sono state ritrovate sane e salve e riportate a valle dove sono state visitate dai sanitari del 118 e del centro medico di Caramanico Terme. Mamma e figlia stanno bene, anche se infreddolite e spaventate. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono state individuate lungo ilche va verso l'Eremo di San Onofrio da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvata da unità cinofile dell'associazione nazionale dei Carabinieri. Intorno alle 4.30 la donna di 42di Spoltore, in provincia di Pescara, e sua figlia di 5sono state rie riportate a valle dove sono state visitate dai sanitari del 118 e del centro medico di Caramanico Terme.e figlia stanno bene, anche se infreddolite e spaventate.

