M5S, Grillo si defila e Conte corre a Genova: «Beppe, c’è entusiasmo intorno a noi» (Di lunedì 19 settembre 2022) Era desaparecido, invece c’è e lotta insieme a loro. Parliamo di Beppe Grillo, riesumato e restituito a questo scampolo di campagna elettorale da Giuseppe Conte in visita a Genova. Nessun enfasi nelle parole dell’ex-premier, che quasi presenta l’incontro con l’Elevato alla stregua di un evento casuale. «Ero a Genova, ci siamo fermati con i cittadini liguri, e prima di partire anche un rapido saluto da Beppe Grillo. Ci siamo aggiornati sulla campagna elettorale», ha detto dagli schermi di RaiDue. Come a dire “passavo di qui per caso e mi son detto…“. Ironia a parte, è fin troppo evidente che Grillo si è abbastanza defilato. Grillo si è eclissato E sarebbe il caso di capire se è stata una sua scelta o un’esplicita ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Era desaparecido, invece c’è e lotta insieme a loro. Parliamo di, riesumato e restituito a questo scampolo di campagna elettorale da Giuseppein visita a. Nessun enfasi nelle parole dell’ex-premier, che quasi presenta l’incontro con l’Elevato alla stregua di un evento casuale. «Ero a, ci siamo fermati con i cittadini liguri, e prima di partire anche un rapido saluto da. Ci siamo aggiornati sulla campagna elettorale», ha detto dagli schermi di RaiDue. Come a dire “passavo di qui per caso e mi son detto…“. Ironia a parte, è fin troppo evidente chesi è abbastanzato.si è eclissato E sarebbe il caso di capire se è stata una sua scelta o un’esplicita ...

