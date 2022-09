L’Europa sarà la strada anche dei nostri alleati. Parla Aimi (FI) (Di lunedì 19 settembre 2022) “Noi siamo la garanzia dei valori cristiani ed europei. Il vero voto utile è per Forza Italia: un voto per la stabilità e che rassicura anche i nostri partner internazionali”. A dirlo è il senatore azzurro Enrico Aimi che, nell’ultimo miglio prima della scadenza elettorale, punta sui temi identitari e caratterizzanti le battaglie del Cavaliere. Aimi, il voto sull’Ungheria ha consegnato l’immagine di una coalizione spaccata sotto il profilo del posizionamento nella politica estera. Come sono i rapporti con Lega e Fratelli d’Italia? I rapporti sono ottimi, perché consolidati da anni e anni di esperienze comuni nell’amministrazione di regioni importanti ed enti locali lungo tutto lo stivale. Forza Italia ha posto l’ancoraggio alL’Europa come presupposto per essere parte di un governo. D’altra parte, noi ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) “Noi siamo la garanzia dei valori cristiani ed europei. Il vero voto utile è per Forza Italia: un voto per la stabilità e che rassicurapartner internazionali”. A dirlo è il senatore azzurro Enricoche, nell’ultimo miglio prima della scadenza elettorale, punta sui temi identitari e caratterizzanti le battaglie del Cavaliere., il voto sull’Ungheria ha consegnato l’immagine di una coalizione spaccata sotto il profilo del posizionamento nella politica estera. Come sono i rapporti con Lega e Fratelli d’Italia? I rapporti sono ottimi, perché consolidati da anni e anni di esperienze comuni nell’amministrazione di regioni importanti ed enti locali lungo tutto lo stivale. Forza Italia ha posto l’ancoraggio alcome presupposto per essere parte di un governo. D’altra parte, noi ...

