Leicester, ore di ansia per Rodgers (Di lunedì 19 settembre 2022) Il boss del Leicester City Brendan Rodgers affronterà un momento incerto durante la pausa per le nazionali, con i Foxes che stanno valutando... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Il boss delCity Brendanaffronterà un momento incerto durante la pausa per le nazionali, con i Foxes che stanno valutando...

iamgnokko : Bentancur in gol contro il Leicester City, a poche ore dalle pubbliche lamentele sulla qualità dei giocatori a disp… - topcalcioingles : ?????????????? Il sabato di Premier si apre al Molinuex ?? Il Manchester city vola a Wolverhampton in un match sempre diff… - Mingaball : RT @infobetting: Tottenham-Leicester (sabato 17 settembre 2022 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - underoverbets : RT @infobetting: Tottenham-Leicester (sabato 17 settembre 2022 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - Mingaball : RT @infobetting: Tottenham-Leicester (sabato 17 settembre 2022 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici -