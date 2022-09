La Stampa: Juve, rischia di esplodere un caso Bonucci. È stato lasciato in panchina per scelta tecnica (Di lunedì 19 settembre 2022) La Stampa scrive della Juventus che ha perso a Monza e di un possibile caso Bonucci all’orizzonte. Il difensore bianconero è rimasto fuori dal match per scelta tecnica. Durante tutto il secondo tempo si è scaldato ma non è entrato in campo. Il quotidiano invoca spiegazioni in merito. “Saranno giorni di riflessioni e tensioni, in attesa del ritorno al lavoro tra mercoledì e giovedì. «C’è poco da dire – commenta Marco Landucci, il vice di Allegri -: noi non molliamo e ne verremo fuori. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte: oggi sembra tutto nero, bisogna ritrovare l’azzurro». Anche se bisognerà fare chiarezza in uno spogliatoio dove non mancano malumori e rischia di esplodere un caso Bonucci, visto che il capitano è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Lascrive dellantus che ha perso a Monza e di un possibileall’orizzonte. Il difensore bianconero è rimasto fuori dal match per. Durante tutto il secondo tempo si è scaldato ma non è entrato in campo. Il quotidiano invoca spiegazioni in merito. “Saranno giorni di riflessioni e tensioni, in attesa del ritorno al lavoro tra mercoledì e giovedì. «C’è poco da dire – commenta Marco Landucci, il vice di Allegri -: noi non molliamo e ne verremo fuori. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte: oggi sembra tutto nero, bisogna ritrovare l’azzurro». Anche se bisognerà fare chiarezza in uno spogliatoio dove non mancano malumori ediun, visto che il capitano è ...

