La furbata di Berlusconi | reddito di cittadinanza e flat tax insieme

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Silviofavorevole sia aldiche allaTax? Pare proprio di sì, a giudicare dalle esternazioni del leader di Forza Italia, le ultime delle quali riportate da Tgcom24 e Open.prodie proTaxdiTax. Il Cavaliere parla del primo in modo quasi grillino: “Noi non vogliamo eliminare ildi, come falsamente dicono i nostri avversari. Anzi, vogliamo aumentarlo ed estenderlo a tutti i cittadini che sono nella povertà che nel nostro paese esiste ed è drammatica”. Dopodiché si impegna a non ...