La Francia smentisce: "Nessuna riduzione dell'export di energia verso l'Italia in programma". Ma l'inverno è denso di incognite (Di lunedì 19 settembre 2022) Il ministero della Transizione energetica francese nega che ci sia l'intenzione di ridurre le esportazioni di elettricità verso l'Italia durante l'inverno. La Francia "riafferma il suo impegno alla solidarietà reciproca in materia di gas ed elettricità con tutti i nostri vicini europei", si legge nella nota in cui si aggiunge che "Le interconnessioni elettriche perfettamente funzionanti sono una priorità per la sicurezza dell'approvvigionamento collettivo". L'indiscrezione di un possibile taglio è comparsa sul quotidiano La Repubblica che cita un portavoce del ministero italiano. L'ipotesi fa perno su una rapporto dell'operatore della rete francese Rte in cui si ipotizza, in vista della stagione fredda, che il paese possa ridurre le forniture a Gran Bretagna ed Italia per far fronte ad una mancata copertura del ...

