Karsdorp finisce sotto i ferri in Svizzera: l'esito dell'intervento al ginocchio (Di lunedì 19 settembre 2022) Rick Karsdorp è finito sotto i ferri a St. Moritz. Dopo una sessantina di minuti della partita di Europa League contro l'Helsinki il terzino olandese aveva subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro e ora è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema. L'operazione, eseguita presso la Klinik Gut diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer (dal febbraio 2021 è in piedi una collaborazione tra la Roma e la clinica Svizzera di fiducia dei Friedkin), è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in circa 5-6 settimane: si è andati ad intervenire sulla stessa gamba già operata nel 2017 per la rottura del crociato nella sua prima partita con la maglia della Roma. Karsdorp era ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Rickè finitoa St. Moritz. Dopo una sessantina di minutia partita di Europa League contro l'Helsinki il terzino olandese aveva subito una lesione al menisco interno delsinistro e ora è statoposto ad unchirurgico per risolvere il problema. L'operazione, eseguita presso la Klinik Gut diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer (dal febbraio 2021 è in piedi una collaborazione tra la Roma e la clinicadi fiducia dei Friedkin), è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in circa 5-6 settimane: si è andati ad intervenire sulla stessa gamba già operata nel 2017 per la rottura del crociato nella sua prima partita con la magliaa Roma.era ...

