Iran, decine di donne si tagliano i capelli per protestare contro l'uccisione di Mahsa Amini. La polizia si difende: "Sfortunato incidente" (Di lunedì 19 settembre 2022) "Uno Sfortunato incidente". La polizia Iraniana parla così del caso Mahsa Amini, mentre in Iran non si fermano le proteste dopo la morte della 22enne fermata la scorsa settimana dalla polizia a Teheran con l'accusa di non indossare correttamente il velo. "Si tratta di uno Sfortunato incidente e speriamo non si ripeta", ha detto il comandante della polizia della zona di Teheran, Sardar Hossein Rahimi, in dichiarazioni riportate dall'agenzia Iraniana Fars. Ha fatto le condoglianze alla famiglia della giovane e non si è astenuto da apprezzamenti per il lavoro della polizia morale "che porta avanti un lavoro positivo". Rahimi ha denunciato "accuse disoneste"

